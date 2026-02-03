Emanet verdiği altınları ödemeyen oğlunu öldürdü
03.02.2026 19:00
Son Güncelleme: 03.02.2026 19:00
Çanakkale'nin Çan ilçesinde iddiaya göre emanet verdiği altınları geri alamadığı gerekçesiyle tartıştığı oğlunu göğsünden bıçaklayarak öldüren baba tutuklandı.
Çan ilçesinde dün meydana gelen olayda, iddiaya göre Erkan Elmas (42), babası Muzaffer Elmas'tan (68) aldığı altınları geri ödemeyince aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Muzaffer Elmas, bıçakla oğlunu göğsünden yaraladı.
Ağır yaralanan Erkan Elmas, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olayla ilgili gözaltına alınan baba Muzaffer Elmas emniyetteki işlemleri ardından sevk edildiği adliyede savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.