Emek ve Özgürlük İttifakı uzlaştı

Emek ve Özgürlük İttifakı, 14 Mayıs seçimleri için ittifak konusunda anlaşmaya vardı. Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada, "Ortak tutumumuzu en kısa zamanda açıklayacağız" denildi.

Emek ve Özgürlük İttifakı uzlaştı

Emek ve Özgürlük İttifakı’nın bileşenleri, Emekçi Hareket Partisi, EMEP, HDP, Sosyalist Meclisler Federasyonu, İşçi Partisi ve Toplumsal Özgürlük Partisi’nin yetkilileri bugün Ankara'da biraraya geldi.

Toplantıda, seçime "Emek ve Özgürlük İttifakı" olarak girme kararı alındı.

İttifakın, Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda izleyeceği politika konusunda ise bilgi verilmedi. Toplantının ardından yapılan açıklamada, "Bugün yürüttüğümüz tartışma neticesinde oluşan ortak tutumumuzu en kısa zamanda bir basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaşma kararı aldık." denildi.

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