Emekli albay ve eşini hayattan koparan alkollü sürücü tahliye edildi

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde 2025 yılında emekli albay Himmet Konuk'un kullandığı otomobille karşı yönden gelen otomobil çarpışmış, kazada Konuk ve eşi hayatını kaybetmişti.



Otomobilde bulunan Konuk çiftçinin kızları ile 3 yaşındaki torunları da ağır yaralanmıştı.



ALKOLLÜ ÇIKMIŞTI



Kazaya neden olan C.G.'nin kaza anında 230 promil alkollü olduğu ve daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 2029 yılına kadar el konulduğu ortaya çıkmıştı.



Mynet'te yer alan habere göre Kazanın ardından tutuklanan C.G.'nin tedavisinin mümkün olmadığı gerekçesiyle cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.



C.G.'nin Adli Tıp Raporu doğrultusunda ceza infazı 3 ay ertelenirken hakkında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı.



Aile üyeleri adalet çağrısında bulundu.