Emekli Amiraller Soruşturması: İşte ilk ifadeler

104 emekli amiralin imzasını taşıyan 'Montrö bildirisi' nedeniyle gözlaltına alınan 10 emekli amiral, önceki akşam Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nde verdikleri ifadelerde gözaltı süresinin uzatılmasına karşı çıkarken bir kısmı FETÖ'nün Balyoz kumpası davasında hapis yattıklarını hatırlatarak "kaçacak değiliz" diye konuştu.



Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre Emekli amirallerden Nadir Hakan Eraydın, ifadesinde yaklaşık 1 ay önce kalp ameliyatı geçirdiğini anlatarak, "Gözaltındayken sağlık koşulları sebebiyle hastaneye kaldırıldım" dedi. Emekli amiral Alaettin Sevim'de gözaltı koşullarından şikayet ederek, "Kaçacak birisi değilim. İstenildiği takdirde ifade veririm. Gözaltı süresinin uzatılmasınının reddine karar verilsin" diye konuştu.

Ali Sadi Ünal, "Ben balyoz davasında haksız şekilde hürriyetimden yoksun bırakıldım. Adaletli hakimlerimiz kürsüde bulunsun diye bedel ödedim. 2010-2011 yılları arasında kanser tedavisi gördüm. Gözaltı sürecinde zorlanmaktayım. Benim özel beslenme koşullarıma ihtiyacım var. Gözaltı süresinin uzatılmasının reddine karar verilsin" diye konuştu.

KEZEK: HAPİS YATTIM

Emekli amiral Atilla Kezek de ifadesinde, "65 yaşındayım Tansiyon ve diyabet rahatsızlığım var. Pandemi koşulları nedeniyle sağlığımız risk altında" ifadelerini kullandı. Bülent Olcay da "Balyoz davası kapsamında 997 gün özgürlüğümden yoksun bırakıldım. O zaman bile kaçmadım. Bu dava sürecinde böyle bir düşüncem olamaz. Sağlık sorunlarımız vardır. İleri yaşta olan anne ve babam en büyük endişem" dedi.

KADİR SAĞDIÇ: YOLDAYDIM

Kadir Sağdıç da 69 yaşında olduğunu belirterek, "Söz konusu duyuru hazırlandığı günlerde ben yoldaydım.Ben 40 ay Balyoz davasında tutuklu kaldım. O dönem annem bile veda edemedim. Babam ise yaşlıdır. Tansiyon rahatsızlığım bulunmaktadır" ifadesini kullandı.

GÜRDENİZ: KAÇMAK YAKIŞMAZ

Emekli amirallerden Cem Gürdeniz "Balyoz'dan ilk tutuklanan amiral benim. 'Mavi Vatan' kavramı bana aittir. Çok uğraşılan bir amiralim. Kaçmak benim gibi birsine yakışmaz. Gözaltı süresince hiçbir belge verilmedi. Gözaltında corona olma ihtimalimiz var" diye konuştu.

Turgay Erdağ'da "Balyoz kumpasında 3,5 yıl yatarak bedel ödedim. Göazlatına alınma sürecim 90 yaşında olan anne ve babamın gözleri önünde yaşandı" ifadesini kullandı. Emekli amira Türker Ertürk'de "Uzatmanın gayri hukuki olduğunu düşünüyorum. Delil karatma şüphem yok. Gözaltı koşullarımız hijyen değil" dedi.

GÖZALTINA UZATMA GEREKÇESİ

Hakimlik, "suçun vasıf mahiyeti, yayınlanış saati, metnin içeriğinde düşünce ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı değerlendirilebilecek "'aksi halde'), 'Türkiye Cumhuriyeti', 'tarihte örnekleri oaln' gibi) ifadelere yer verilmesi, metne imza atmış şüphelilerin aynı kuvvet komutanlığında belli bir kademe düzeyinde çalışma olmaları ve bu hususa açıkça metinde yer vermiş olmaları, el konulaan dijital mayeryallerin çokluğu, bu materyallerin şüphelilerin hem lehine hem aleykine değilil niteliğinde olması, el konulan dijital metaryallerin imaj/export incelemelerin tamamlanması, HTS analiz çalışmalarının sürdürülmesi, şüpheli sayısının fazlalığı, henüz ifadelerinin alınmamış olması" nedeniyle gözaltı süresinin uzatılmasına karar verildiğini açıkladı. Kararda, şüphelilerin sağlık sorunlarına ilişkin rapor sunulmadığı belirtildi. İfadelerinin hafta sonu alınması bekleniyor.

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