Emekli astsubay sokak köpeğini tabancayla vurdu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde evine giden emekli Astsubay Murat G., yolda yürüdüğü sırada kendisine saldırdığını iddia ettiği sokak köpeklerinden birini belinden çıkardığı tabancayla vurdu.

O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralı köpek, polis ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine Kuşadası Belediyesi’nin hayvan ambulansı olan ‘Haybulans’ ile barınağa götürülerek tedaviye alındı.

Olaydan sonra polis ekiplerince yakalanan Murat G., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.