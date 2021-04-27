Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? (Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı)

Son dakika haberi! Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesi tutarı belli oldu. Bayram ikramiyesi tutarı bin 100 liraya yükseltildi.



Kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.



Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleriyle gerçekleştirilen iftar sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, bayram ikramiyelerine ilişkin düzenlemenin kısa sürede hayata geçirileceğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emekliye bayram ikramiyesi 1100 TL olarak kararname ile geçireceğiz, bayrama yetişecek" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemesinin mayıs ayının ilk haftasında hesaplara yatacağını söylemişti..



Buna göre, bayram ikramiyelerinin 3-7 Mayıs tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.