Emekli doktor, maça yetişmek isterken canından oluyordu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Fanatik Bandırmasporlu emekli doktor Ahmet Akçıl, Bandırmaspor-Ümraniyespor karşılaşmasının oynandığı 17 Eylül Stadı’na gitmek için 50 metre ilerideki üst geçide yürümeyerek, yoldan karşıya geçmek istedi.

Refüje geldiği sırada Akçıl’a, hafif ticari araç çarptı. Metrelerce savrularak yola düşen Ahmet Akçıl, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Akçıl ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



"BANDIRMASPOR SEVDASI AZ KALSIN CANIMA MAL OLUYORDU"



Kazayı hafif yaralı olarak atlatan ve hastanedeki tedavisi süren, 3 çocuk, 5 torun sahibi emekli doktor, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, maça geç kaldığı için üst geçide yürümediğini söyleyerek, “Bandırmaspor sevdası az kalsın canıma mal oluyordu. Maç saati ile namaz saati çakışınca, doğal olarak maça geç kaldım. Yolun kenarına geldiğimde ise Douglas Tanque’in 11’inci dakikada kaydettiği golün sevinç çığlıkları yola kadar geldi. Ben de bu heyecan ile bir an önce maça ulaşmak için acele ettim. Yoldan gelen TIR’ı gördüm, ancak arkasından gelip, onu sollayan aracı görmedim” dedi.