Adnan Oktar suç örgütünün 3 bin 908 sayfalık iddianamesinden çarpıcı detaylar çıkmaya devam ediyor. Tutuklu sanık Görkem Erdoğan'ın eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Mehmet Yılmaz Erdoğan'ın kızı olduğu anlaşıldı.



İddianamedeki ifadesinde Erdoğan, general de olsa bir babanın suç örgütü karşısında nasıl çaresiz kaldığını şu sözlerle anlattı:



''2007 yılından itibaren kızımda davranış değişiklikleri sezmeye başladık. Bize Adnan Oktar'ın sohbetlerine katıldığını söyledi. Daha sonra bizi aramamaya, yanımıza gelmemeye ve bizim de onun yanına gitmemizi istememeye başladı. Kızımızın ailesinden bu kadar uzaklaşması beni ve eşimi psikolojik buhrana uğratmıştı. Adeta kızımız elimizden kayıp gidiyor, bir şey yapamıyorduk.''



Görkem Erdoğan, İngiltere'deki Westminster Üniversitesi'nden mezun. Adnan Oktar suç örgütüyle bağlantısı 12 yıl önce başladı. Ailesi kızlarıyla az da olsa görüşse de, bu ortamlarda Oktar örgütünden bir kişi yanlarında bulunuyordu.

Baba Erdoğan, ''Kızım tuvalete giderken bile yanında mutlaka örgüt tarafından gönderilen kişi ile birlikte gidiyordu. Bu kişi kızımızın yanında yapışık ikiz gibiydi. Onu gölgesi gibi takip ediyordu'' dedi.



Erdoğan, kızını görebilmek umuduyla örgütün televizyonunu izlemeye başladı, 3 sene önce kızının saçları kazınmış haldeki görüntülerini gördü. Bunun Oktar'ın verdiği bir ceza olduğunu öğrenen Mehmet Yılmaz Erdoğan, ''Kızımın giyim kuşamı da artık iyice absürtleşmeye başlamıştı ve görüntüleri de bir baba olarak beni derinden yaralamıştı. 11 Temmuz 2018 günü bu örgüte yapılan operasyonu medyadan öğrendiğimiz zaman ailece çok mutlu olduk'' diye konuştu.

Emekli tümgeneral, kızının etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmaktan, koğuş arkadaşlarının etkisiyle vazgeçtiğini anlattı. Adnan Oktar suç örgütü davasında 175 tutuklu sanık var. İlk duruşma 17 Eylül'de Silivri Cezaevi Yerleşkesi'nde görülecek.

VİDEO: ADNAN OKTAR'IN YAKALANMA ANI