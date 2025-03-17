Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor: Teklif yarın Genel Kurul'a gelecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni haftada, emekli ikramiyesi için mesai yapacak.



Mevcutta 3 bin lira olan bayram ikramiyesini 4 bin liraya çıkaracak teklif, yarın Genel Kurul'da görüşülecek.



Emekli bayram ikramiyesi kapsamında 15,5 milyon kişiye ödeme yapılacak. Bayram ikramiyesindeki bin liralık artışın, 2025 yılı bütçesine 28,4 milyar lira ilave maliyet oluşturacağı hesaplanıyor.



Genel Kurulda teklifin kabul edilmesi ile birlikte ikramiye ödemelerinin 24 Mart Pazartesi ile 28 Mart Cuma tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.



KARAYOLLARI TAŞIMA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK



Teklif, Karayolları Taşıma Kanunu'nda değişiklik de öngörüyor. Buna göre, biletsiz yolcu taşıyanlar ile sözleşmesiz taşımacılık yapanlara 85 bin liraya kadar, yetki belgesi almadan acente ve taşıma işleri komisyonculuğu yapanlara da 250 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.



Teklifle, doğum yardımları da artacak. 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocukları için başvuru yapanlara, tek seferlik veya çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar aylık olarak doğum yardımı yapılacak.



Her bir çocuk için yapılacak yardım miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek.



MECLİS YANGIN FACİASINI ARAŞTIRIYOR



Meclis'te yeni haftada komisyonların da gündemi yoğun olacak.



Kartalkaya'da Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri ile akademisyenleri dinleyecek.



Yapay Zeka Araştırma Komisyonuna ise, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri bilgi verecek.



Yarın ve Çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da yapılacak.

