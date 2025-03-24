Emekli ikramiyesi bugün yatırılacak: 4 bin TL'ye çıkaracak Kanun teklifi Meclis'e geliyor

Emeklinin bayram ikramiyesini 4 bin liraya yükseltecek kanun teklifi, henüz Meclis'ten geçmedi.



Bu nedenle ikramiyeler, yeni haftada, 3 bin lira olarak ödenecek.

Kanun teklifi Meclis'ten geçtikten sonra ise, fark ödemeleri hesaplara yatırılacak.



Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, ikramiyeler, SSK kapsamında emekli olanlara 24, 25, 26 Mart'ta, Bağ-Kur'dan emekli olanlara 27 Mart'ta, Emekli Sandığı kapsamındakilere ise 28 Mart'ta ödenecek.



Bayram ikramiyesini 3 bin liradan 4 bin liraya çıkaracak kanun teklifi ise, yeni haftada Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Teklifin geçmesi halinde bin lira fark ödemesi yapılacak.



Emekli bayram ikramiyesi kapsamında 15,5 milyon kişiye ödeme yapılacak. Bayram ikramiyesindeki bin liralık artışın, 2025 yılı bütçesine 28,4 milyar lira ilave maliyet oluşturacağı hesaplanıyor.

KARAYOLLARI TAŞIMA KANUNU DEĞİŞİYOR



Teklif, Karayolları Taşıma Kanunu'nda değişiklik de öngörüyor. Buna göre, biletsiz yolcu taşıyanlar ile sözleşmesiz taşımacılık yapanlara 85 bin liraya kadar, yetki belgesi almadan acente ve taşıma işleri komisyonculuğu yapanlara da 250 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

DOĞUM YARDIMI ARTACAK



Teklifle, doğum yardımları da artacak. 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocukları için başvuru yapanlara, tek seferlik veya çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar aylık olarak doğum yardımı yapılacak.



Her bir çocuk için yapılacak yardım miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek.



Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da yapılacak.

