Emekli ikramiyesini vermek istemeyen eşini öldürdü

İstanbul Tıp Fakültesi Hematoloji Servisi'nde çalışan hemşire Sevinç Akdoğan (47), emekli olmaya hazırlanıyordu.

Hemşire ile kumar borcu olduğu öğrenilen eşi Rehim Akdoğan arasında emekli ikramiyesi konusunda tartışma çıktı.



Biri 8 diğeri 16 yaşında iki çocuğu bulunan Sevinç Akdoğan, "Bu para çocuklarımın geleceği" diyerek ikramiyeyi vermeyi reddedince kocası tarafından öldürüldü.



Bıçakla kendisini boynundan yaralayan Rehim Akdoğan hastanede tedavi altına alındı.



Sevinç Akdoğan'ın cenazesi Halkalı Zeynebiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.



Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.