Emekli imam ve eşi evlerinde öldürülmüş halde bulundu

Konya'nın Çumra ilçesinde emekli imam ve eşi, evlerinde tabancayla öldürülmüş halde bulundu.

Emekli imam ve eşi evlerinde öldürülmüş halde bulundu

'nın Çumra ilçesine bağlı İçeri Çumra Mahallesi'nde emekli imam Hüseyin ve Mürüvvet Çoban'dan haber alamayan yakınları, çiftin evine gitti.

Çiftin yakınları eve girdiklerinde Hüseyin (57) ve Mürüvvet Çoban'ın (55) cansız bedenlerine rastlayınca durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri yaptıkları ilk incelemede çiftin tabancayla öldürüldüklerini tespit etti.

Emekli imam ve eşi evlerinde öldürülmüş halde bulundu - 1

Savcının incelemesinin ardından çiftin cesetlerinin otopsi için Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı bildirildi.

Polisin soruşturması sürüyor.

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