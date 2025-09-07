Emekli maaşını çekmeye çıkmıştı: Yarım saat içinde 2 otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti

94 yaşındaki Mehmet İzgi, 18 Ağustos'ta emekli maaşını çekmek için evden çıktı. Yolun karşısına geçmeye çalışan İzgi'ye otomobil çarptı.



Sürücü ve çevredekilerin yardımı ile ayağa kaldırılan yaşlı adam, 'ben iyiyim' diyerek ambulans çağrılmasını kabul etmedi.

Ardından bankaya giden ve parasını çeken İzgi, eve gitmek için yola koyuldu. Aynı yerden yine yolun karşısına geçmeye çalışan İzgi'ye bu kez başka bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle İzgi, bu sefer ağır yaralandı.