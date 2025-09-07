Emekli maaşını çekmeye çıkmıştı: Yarım saat içinde 2 otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti
Elazığ'da emekli maşını çekmek için evden çıkan 94 yaşındaki Mehmet İzgi'ye yarım saat arayla iki otomobil çarptı. İzgi, 20 günün ardından yaşam mücadelesini kaybetti.
94 yaşındaki Mehmet İzgi, 18 Ağustos'ta emekli maaşını çekmek için evden çıktı. Yolun karşısına geçmeye çalışan İzgi'ye otomobil çarptı.
Sürücü ve çevredekilerin yardımı ile ayağa kaldırılan yaşlı adam, 'ben iyiyim' diyerek ambulans çağrılmasını kabul etmedi.
Ardından bankaya giden ve parasını çeken İzgi, eve gitmek için yola koyuldu. Aynı yerden yine yolun karşısına geçmeye çalışan İzgi'ye bu kez başka bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle İzgi, bu sefer ağır yaralandı.
20 GÜNÜN ARDINDAN YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adam tedavi altına alındı. İzgi, 20 günün ardından yaşam mücadelesini kaybetti.
İzgi, bugün öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy mezarlığına defnedildi.
