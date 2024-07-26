Emekli öğretmen dairesinde ölü bulundu

Antalya’da yoğun koku gelen eve giren polis, emekli öğretmen Niyazi Yerli’nin cansız bedenini buldu. Ekipler Yerli’nin cansız bedeninin altında kablo olduğunu görünce tedbir amaçlı elektrik akımını kesti. Yerli’nin, ölmeden önce koluna tansiyon aleti bağladığı görüldü.

Emekli öğretmen dairesinde ölü bulundu
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’da emekli bir öğretmen yaşadığı evde ölü bulundu.

Olay, saat 10.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi’ndeki 5 katlı sitenin 3’üncü katında meydana geldi.

Bina sakinleri apartman içerisinden yoğun koku gelmesi üzerine durumu yöneticiye bildirdi.

Yönetici, kokunun 3’üncü katta yaşayan Niyazi Yerli’nin olduğu daireden geldiğini belirledi.

Yerli’ye ulaşamayan site yöneticisi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede adrese gelen ekipler, çilingir çağırdı.

Adrese gelen çilingir kapıyı açınca sağlık ve polis ekipleri içeriye girdi.

CESEDİN ALTINDA KABLO GÖRÜLÜNCE AKIM KESİLDİ

Evin salonunda yüz üstü hareketsiz görülen ve yaklaşık 5 gün önce yaşamını yitirdiği üzerinde durulan Yerli’nin altında kablo olduğunu gören ekipler, tedbir amaçlı site görevlisinden dairenin elektriğinin kesilmesini istedi.

Akımın kapatılmasının ardından olay yeri inceleme ekipleri, Niyazi Yerli’nin kolunda tansiyon aleti olduğunu belirledi.

Ekiplerin incelemesinin ardından Niyazi Yerli’nin cansız bedeni, kesin nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Niyazi Yerli’nin emekli Almanca öğretmeni olduğu ve tek başına yaşadığı belirtildi.

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