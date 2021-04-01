Emekli öğretmene istismardan 79,5 yıl hapis

İzmir'de 6 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunan emekli öğretmen, ikinci kez yargılandığı davada yine 79 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

NTV Haber - DHA 01.04.2021 - 14:17

Emekli öğretmene istismardan 79,5 yıl hapis

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İzmir'de 2014 yılında, 22 yıllık öğretmen ve vekil müdür Adil Şahintürk, Menderes ilçesindeki ilkokulda 6 kız öğrenciye cinsel istismarda bulundu.

Olayı ortaya çıkaran isim, öğretmen Saadet Özkan'dı. Özkan, tehdit edilmesine rağmen sadece şikayet etmekle yetinmedi, tüm yargı sürecini yakından takip etti.

Yaşları 6 ile 11 arasında değişen çocukların ifadeleri, psikolog eşliğinde alındı.

Tutuklanan emekli öğretmen, 4 yıl önce görülen ilk davada 79 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Ancak Yargıtay, usulde eksiklikler olduğu gerekçesiyle kararı bozdu.

Sanık, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme yine 79 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti.

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