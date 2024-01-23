Emekli öğretmenin cesedi bulunduğu evden 10 kamyonet çöp çıktı

Evin içinin atık kıyafetlerle dolu olmasından dolayı odalara bakamayan ekipler itfaiyenin merdiven aracıyla diğer odalara baktı. Ancak Ergin'e ulaşılamadı.

Güvenlik kameralarına binaya girişi görülen Ergin'in bulunması için ekipler defalarca eve baktı. Ancak Ergin bulunamadı. İhbarın üzerinden 2 gün geçtikten sonra Ergin'in evin cansız bedeni, evin girişinde bulunan kıyafetlerin altında bulundu. Ergin'in 5 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.



10 KAMYONET ÇÖP ÇIKTI



Ergin'ni cenazesinin bulunmasının ardından Avcılar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri evde bulunan çöplerin çıkarılması için çalışma başlattı. Özel kıyafetli ekiplerin yaptığı çalışmada, evden 10 kamyonet çöp çıkarıldı. Evde yapılan çalışmanın yarın tamamlanacağı öğr