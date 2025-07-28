Emekli olduğu gün kazada yaşamını yitirdi
Amasya'da bir kişi, emekli olduğu gün traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Amasya'nın Taşova ilçesinde kontrolden çıkan bir traktör bahçeye devrildi. Araçtan savrulan sürücü Mücahit Demirci (31) ağır yaralandı. Çevredekilerin yardımına koştuğu sürücü, ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Türk Hava Kuvvetlerinde 9 yıldır uzman çavuş olarak görev yapan Demirci'nin sağlık sorunları nedeniyle başvurduğu emeklilik kararının bugün çıktığı öğrenildi.
Emekli olduğu gün gelen vefat haberi meslektaşlarını yasa boğdu.
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