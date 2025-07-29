Emekli polis, arazi kavgasında amcasının oğlunu öldürüp kaçtı

Samsun'da emekli polis, arazi anlaşmazlığı yüzünden amcasının oğlunu öldürüp kayıplara karıştı.

Emekli polis, arazi kavgasında amcasının oğlunu öldürüp kaçtı

Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesinin Sarıhasan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli polis memuru Cemil Ç., arazi anlaşmazlığı yüzünden aralarında anlaşmazlık bulunan amcasının oğlu taksici Bahattin Ç.'yi tarlaya girerken yolunu keserek tabancayla vurdu.

3 çocuk babası Bahattin Ç. hayatını kaybederken, Cemil Ç. kayıplara karıştı. Bahattin Ç.'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

ekipleri firari zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

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