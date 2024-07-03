Emekli polis dehşet saçtı: 2 ölü

Çorum'da emekli polis memuru, arazi sulama nedeniyle husumetli olduğu baba ve oğlunu silahla vurarak öldürdü.

Emekli polis dehşet saçtı: 2 ölü

'da emekli polis memuru Ahmet Y. ile arazi sulama nedeniyle husumetli olduğu Ramazan ile oğulları Servet Özcan ve Fırat Y. arasında Sungurlu ilçesi Cevheri Mahallesi'nde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Y, beylik tabancasıyla ateş ederek baba ve 2 oğlunu yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ramazan ve oğlu Servet Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ahmet Y. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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