Emekli polis, eşi ile 2 çocuğunu vurdu

1 ay önce polislikten emekli olan Salim Özçelik, henüz nedeni belli olmayan sebepten beylik tabancası ile eşi Semra, kızı Aslıhan ve oğlu Mehmet Özçelik'i vurdu.

Beyhekim Mahallesi Ali Demirtaş Sokak'ta 7 katlı binanın 4'üncü katındaki olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.



Yaralılardan Semra Özçelik, sağlık ekiplerince Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, 2 çocuğu ise Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Semra Özçelik'in durumunun ağır olduğu belirtildi. Salim Özçelik'in polis ekiplerince gözaltına alındığı olayda soruşturma sürüyor.