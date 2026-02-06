Emekli polis, eşini ve MHP ilçe başkanını öldürdü

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde emekli bir polis, eşini evde, MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç'ı ise ofisinde silahla vurdu.



Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalelerde iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.



Emekli polis ise işlediği cinayetlerden sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.