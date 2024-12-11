Emekli polis memuru hastane acilinde intihar etti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde emekli bir polis memuru, tedavi olduğu hastanenin acilinde beylik tabancası ile yaşamına son verdi.

Emekli polis memuru hastane acilinde intihar etti

Akşam saatlerinde İslahiye Devlet Hastanesi acil servisinde, emekli memuru M.K., rahatsızlığı nedeniyle geldiği acil serviste tedavi olduktan sonra bekleme salonuna geçti.

Salonda bir süre yakınlarıyla telefon görüşmesi yaptığı öne sürülen şahıs, daha sonrasında ise üzerindeki beylik tabancası ile kafasına ateş etti.

Olay sonrası acildeki doktorların müdahalesine rağmen şahıs hayatını kaybetti. Cenaze, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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