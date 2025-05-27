Emekli polis, otobüs durağında yaşamına son verdi

Samsun'un İlkadım ilçesinde, 58 yaşındaki emekli polis memuru Mahmut U., yaşamına son verdi.

Olay, Atatürk Bulvarı üzeri polisevinin 100 metre yakınındaki yıldız otobüs durağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görev yaparken geçen yıl emekli olan Mahmut U. otobüs durağında tabancayla başına ateş etti.

Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Mahmut U. hayatını kaybetti.

