Emekli polis silahı uğruna canından oldu
04.02.2026 11:42
Yanan evden tabancasını almak isterken alevler içinde kalan emekli polis yaşam mücadelesini kaybetti.
Hatay'da yaşadığı ahşap ev alevlere teslim olan emekli polis memuru Talip Bulut, yanan evden beylik tabancasını almak isterken ağır yaralandı. Bulut, bir hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Polislik mesleğinden emekli olduktan sonra memleketi Hatay'a yerleşen ve çiftçilik yapmaya başlayan Talip Bulut'un yaşadığı Erzin ilçesi Kuyuluk Mahallesi'ndeki ahşap çiftlik evi alevlere teslim oldu.
BEYLİK TABANCASINI ALMAK İSTEDİ
Kendini dışarı atan Bulut, beylik tabancasını almak için girdiği evde alevler içerisinde kaldı.
VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU
Vücudunda yanıklar oluşan Talip Bulut, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavi altına alındı.
HAYATA BİR HAFTA TUTUNABİLDİ
Bir hafta boyunca tedavisi devam eden Bulut, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Bulut'un gün içerisinde Erzin ilçesi Kuyuluk Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.