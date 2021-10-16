Emekli polis, tartıştığı kahvehaneci ve akrabasını tabancayla öldürdü

Adana'nın Çukurova ilçesinde dün akşam 20.30 sıralarında yaşanan olayda iddiaya göre emekli posli Kamil. G. gittiği kahvehanenin sahibi Bahadır Serindağ ile tartışmaya başladı.



Serindağ'ın akrabası Sabri Özgenç'in de dahil olduğu tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında belindeki tabancayı çıkaran Kamil G., Serindağ ve Özgenç'e kurşun yağdırdı.

Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralanan Serindağ ve Özgenç, kanlar içerisinde yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan iki yaralı, kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Kamil G.'yi gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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