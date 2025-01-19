Emekli polis tartıştığı kardeşini öldürdü

Edinilen bilgiye göre, Hacımercan Mahallesi Sakarya Caddesi'nde emekli polis İ.D. (62), iddiaya göre arsa yüzünden kardeşi İsa Demir (53) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüdüğü olayda İ.D., beylik tabancası ile kardeşini vurdu. Şahıs, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.



Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İsa Demir'in hayatını kaybettiğini belirlerken, şüpheli İ.D. jandarma ekiplerine teslim oldu.



Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından İsa Demir'in cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine sevk edildi.