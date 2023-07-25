Emekli polisten doktora silahlı saldırı girişimi

SİLAH ÇEKTİ, MERMİ TAVANA İSABET ETTİ

Hastanede doktoru bekleyen S.U., burada Ömer Özkan’a silah doğrulttuğu sırada hastanedeki vatandaşların müdahalesiyle mermi tavana isabet etti, silah sonra tutukluk yaptı.



Yaşanan arbede sırasında güvenlik görevlileri şüpheliyi etkisiz hale getirdi. İhbarla olay yerine gelen polis S.U.’yu, gözaltına aldı.