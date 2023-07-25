Emekli polisten doktora silahlı saldırı girişimi

Samsun'un Bafra ilçesinde doktora silahlı saldırı girişiminde bulunan emekli polis memuru S.U. (74) gözaltına alındı.
Olay, Bafra Devlet Hastanesi’nin 4’üncü katındaki Üroloji Servisi'nde meydana geldi.
DOKTORU BAKANLIĞA ŞİKAYET ETTİ
Emekli polis memuru S.U., kızını ameliyat ettirdiği Beyin Cerrahi Uzmanı Doktor Ömer Özkan’ı, 3 gündür bilgi vermediğini öne sürerek Sağlık Bakanlığı’na şikayet etti. Daha sonra emekli polisin ameliyatlı kızı yoğun bakım servisine alındı.
SİLAH ÇEKTİ, MERMİ TAVANA İSABET ETTİ
Hastanede doktoru bekleyen S.U., burada Ömer Özkan’a silah doğrulttuğu sırada hastanedeki vatandaşların müdahalesiyle mermi tavana isabet etti, silah sonra tutukluk yaptı.
Yaşanan arbede sırasında güvenlik görevlileri şüpheliyi etkisiz hale getirdi. İhbarla olay yerine gelen polis S.U.’yu, gözaltına aldı.
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