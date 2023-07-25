Emekli polisten doktora silahlı saldırı girişimi

Samsun'da emekli bir polis memuru, Bafra Devlet Hastanesi'nde ameliyat ettirdiği kızıyla ilgili bilgi vermediğini öne sürdüğü beyin cerrahı Ömer Özkan'a silahlı saldırı girişiminde bulundu. Zanlının doktora doğrulttuğu silahtaki mermi tavana isabet etti, sonra silah tutukluk yaptı. Emekli polis memuru gözaltına alındı.

Emekli polisten doktora silahlı saldırı girişimi

'un Bafra ilçesinde doktora silahlı saldırı girişiminde bulunan emekli polis memuru S.U. (74) gözaltına alındı.

Olay, Bafra Devlet Hastanesi’nin 4’üncü katındaki Üroloji Servisi'nde meydana geldi.

Emekli polisten doktora silahlı saldırı girişimi - 1 Doktor Ömer Özkan

DOKTORU BAKANLIĞA ŞİKAYET ETTİ

Emekli polis memuru S.U., kızını ameliyat ettirdiği Beyin Cerrahi Uzmanı Doktor Ömer Özkan’ı, 3 gündür bilgi vermediğini öne sürerek Sağlık Bakanlığı’na şikayet etti. Daha sonra emekli polisin ameliyatlı kızı yoğun bakım servisine alındı.

Emekli polisten doktora silahlı saldırı girişimi - 2

SİLAH ÇEKTİ, MERMİ TAVANA İSABET ETTİ

Hastanede doktoru bekleyen S.U., burada Ömer Özkan’a silah doğrulttuğu sırada hastanedeki vatandaşların müdahalesiyle mermi tavana isabet etti, silah sonra tutukluk yaptı.

Yaşanan arbede sırasında güvenlik görevlileri şüpheliyi etkisiz hale getirdi. İhbarla olay yerine gelen polis S.U.’yu, gözaltına aldı. 

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