Emekli sandığı maaş farkları ne zaman yatacak? Tarih belli oldu

Emekli ve memur maaşlarına yapılan zammın ardından ödeme takvimi merak konusu oldu. Yüz binlerce hak sahibini ilgilendiren Emekli Sandığından aylık alanların zam farkı ödeme tarihi de belli oldu. Peki, emekli sandığı maaş farkları ne zaman yatacak?

Emekli sandığı maaş farkları ne zaman yatacak? Tarih belli oldu

Temmuz ayında SSK - Bağkur emeklileri yüzde 24.73 oranında zam almıştı. Ardından en düşük emekli maaşı da 12 bin 500 TL'ye çıkarılmıştı. En düşük emekli aylığının arttırılmasıyla ilgili talebin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmesi, araştırmaları da beraberinde getirdi.

EMEKLİ SANDIĞI FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı temmuz dönemi zam farklarının 26 Temmuz'da ödeneceğini bildirdi.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı temmuz dönemi zam farklarının ödemesi 26 Temmuz 2024 tarihinde yapılacaktır." ifadesine yer verildi.

SGK'DAN AÇIKLAMA

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/1-c bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderileceği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Buna göre aylıklarını her ay alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan 1. grupta mayıs-haziran-temmuz döneminde aylık alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında, 2. grupta haziran-temmuz-ağustos döneminde aylık alanlara temmuz ve ağustos ayları olmak üzere 2 aylık maaş farkı tutarında, 3. grupta temmuz-ağustos-eylül döneminde aylık alanlara temmuz, ağustos ve eylül ayları olmak üzere 3 aylık maaş farkı tutarında tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 11 milyar liradır."​​​​​​​

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