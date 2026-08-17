Emekli Tuğamiral Türker Ertürk gözaltına alındı

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan video içeriklerinde geçen ifadeleri nedeniyle Türker Ertürk hakkında resen soruşturma başlattı.

Eski Deniz Harp Okulu Komutanı Türker Ertürk, “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” ve “suç işlemeye tahrik” suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Paylaşılan videolarda emekli Tuğamiral Ertürk'ün farklı tartışma programlarında dile getirdiği yorum ve düşünceleri yer alıyor.

TÜRKER ERTÜRK KİMDİR?

1957 yılında Trabzon'da doğan Türker Ertürk, 2008-2010 yılları arasında Deniz Harp Okulu Komutanlığı görevini yaptı. Ertürk, Heybeliada'da bulunan Deniz Harp Okulu'ndan mezuniyetinin ardından, 1979 yılında subay olarak donanmaya katıldı.

Türker Ertürk; 15 sene gemilerde çalıştı, bu süre içinde üç harp gemisinin komutanlığını yaptı. Ertürk; binbaşı rütbesinde Deniz Kuvvetleri Milli Plan Subaylığı, yarbay rütbesinde Donanma Komutanlığı Eğitim ve Tatbikat Kısım Amirliği, albay rütbesinde ise Deniz Kuvvetleri Komuta Kontrol Daire Başkanlığı görevlerini yaptı.

Türker Ertürk, 1985-1987 yılları arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görev yaptı. 1988-1990 yıllarında Deniz Harp Akademisi eğitimini alan Türker Ertürk, 1992'de Silahlı Kuvvetler Akademisi ve 1999'da Roma’da bulunan NATO Savunma Koleji eğitimlerini tamamladı.

30 Ağustos 2006 tarihinde tuğamiralliğe terfi eden Türker Ertürk, 2006-2008 yılları arasında Karadeniz Bölge Komutanlığı görevini yaptı. Ertürk, 9 Ağustos 2010 tarihinde istifa etti.

Türker Ertürk, mesleğinden ayrılmasının sonra CHP ’ye katılan ve yaklaşık olarak beş yıl CHP içinde siyasi faaliyet yürüttü. Ertürk, 12 Kasım 2014'te CHP'den istifa etti. Bir dönem siyasi çalışmalarını bağımsız olarak sürdüren Türker Ertürk, 2019'da TBMM Grubu'nda düzenlenen bir törenle yeniden CHP'ye katıldı.