Emekli ve çalışanların gözü Temmuz ayında

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI



Benzer bir adımın memur maaşları için de atılacağı ve en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı.

Düzenlemeyle en düşük memur maaşının 15 bin liraya yükseltileceği, enflasyon farkı ve refah payının da eklenmesiyle en düşük maaşın 22 bin liraya ulaşması bekleniyor.

DÜZENLEME OLMAZSA YÜZDE 6

İlave bir düzenleme yapılmazsa memurlar, Temmuz'da toplu sözleşme gereği yüzde 6 zam alacak.



ENFLASYON FARKI



Yüzde 8'in üstünde gerçekleşen Ocak-Temmuz dönemi TÜFE artışı kadar da enflasyon farkı maaşlara eklenecek.



EMEKLİYE KADEMELİ ZAM



Emekliler için ise refah payı da eklenen bir kademeli zam için çalışmalar sürüyor. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükselmesiyle birlikte prim gün sayısı çok farklı olan 9.5 milyon emekli, aynı maaşı almaya başladı.



Emekli örgütlerinin tepkisi üzerine seçim öncesinde yapılan açıklamalarda, Temmuz ayı için kademeli zam planlandığı duyuruldu.



Buna göre; 10, 15, 20 bin liraya kadar olan emekli maaşları için ayrı; 20 bin liranın üstündeki emekli maaşları için farklı oranlarda zam uygulanacak.