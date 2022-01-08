Emekli vekillerden zam talebi

Türk Parlamenterler Birliği üyeleri görüşmelerde, bütün emeklilere enflasyon farkı verilirken, emekli milletvekillerine verilmemesinin haksızlık olduğunu savundu.



Görüşmelere ilişkin açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan geldi. Elitaş, emekli milletvekili maaşlarına Cumhurbaşkanı'nın maaş artışı kadar zam yapıldığını hatırlattı.



Bu şekilde emekli milletvekili maaşlarında yüzde 14 artış olduğunu belirten Elitaş, "Bütün emekliler enflasyon farklarından faydalanırken sadece milletvekilleri bu farklardan faydalanamıyor. " dedi.



Emekli milletvekillerinin taleplerinin haklı olduğunu söyledi. Diğer siyasi parti gruplarının destek vermesi halinde ortak önerge verebileceklerini belirtti. 2022 yılında yapılan zamla birlikte emekli milletvekillerinin maaşı 18 bin 135 lira olmuştu.