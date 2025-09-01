Emekli yarbay kaza kurbanı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, otomobilin çarptığı 72 yaşındaki Emekli Yarbay Çetin Ertaş yaşamını yitirdi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi'nde dün saat 13.30 sıralarında bir otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Emekli Yarbay Çetin Ertaş'a (72) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Ertaş, sağlık personelinin ilk müdahalesi sonrası Kocaeli Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Ertaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çetin Ertaş'ın cenazesi Yahya Kaptan Merkez Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
- Etiketler :
- Haberler -
- Kocaeli İzmit
- Trafik Kazası
- Ölüm