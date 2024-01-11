Emeklilere ek zam olacak mı? Emeklilere ek zam yapılacak mı?

Geçen yılın enflasyon rakamının netleşmesiyle memur ve memur emeklisinin maaş artış oranı yüzde 49,25, işçi ve Bağkur emeklilerinin aylık artış oranı ise yüzde 37,57 oldu. Emeklilerin ek zam beklentisi de son günlerde arttı. İşte, emeklilere ek zam konusunda bilgiler...



AK PARTİ'DEN EMEKLİYE EK ZAM AÇIKLAMASI



İşçi ve Bağ-kur emeklileri ilave zam olup olmayacağını merak ediyor.



Bu konu, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e soruldu. Güler, çalışmaların devam ettiğini belirterek, önümüzdeki hafta yapılacak kabine toplantısını işaret etti.



Ekonomi yönetimi, memur emeklisi ile işçi emeklisi arasındaki zam farkının giderilmesi için çalışma yapıyor.



Konuya ilişkin AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den açıklama geldi.



"Üzerinde çalışılıyor." diyen Güler, önümüzdeki hafta yapılacak kabine toplantısını işaret etti.



Meclis'te gazetecilerle bir araya gelen AK Parti Grup Başkanı Güler, "Çalışılıyor, etki analizleri, bütçe imkanları, oransal manada artış değerlendirmesi kabinede önümüzdeki hafta değerlendirilir." dedi.



Konuya ilişkin bugün ön görüşme yapıldığını da belirten Güler, "Önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse kabinede değerlendirilir sonra kanun teklifimize koyarız üçüncü haftamızda netleştirmiş oluruz çalışıyoruz." diye konuştu.



Asgari ücrete devlet desteği ve kısa çalışma ödeneğine ilişkin kanun teklifi hazırlığı olduğunu da bildiren Güler, ek zam olması durumunda bu teklifin içinde değerlendirilebileceğini kaydetti.



AK Parti Grup Başkanı Güler, şu ifadeleri kullandı:



''Asgari ücret artırıldığı için işveren desteğinin 700 liraya çıkarılması, kısa çalışma ödeneği ve diğer hususlarla ilgili 7-8 maddelik kanun teklifimiz var, ona çalışıyoruz. Onun içinde değerlendirilir. Önemli olan sadece bir oranın belirlenmesi, artışın ortaya çıkması değil, bütçeyi de ortaya koymamız lazım. Bakanlığımız çalışıyor. Bugün bir ön görüşme yaptık. Önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse kabinede değerlendirilir, sonra bizim kanun teklifimize de koyarız. Belki üçüncü haftamızda bunu da netleştirmiş oluruz."



EMEKLİYE EK ZAM YAPILACAK MI?



Emekli maaş zamlarının netleşmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Meclis 16 Ocak'a kadar kapalı ancak düzenlemenin yasalaşması sonrası emeklilere maaş farkı ödenebilir.



Düzenlemenin önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda daha sonra TBMM Genel Kurulu'nda ele alınması gerekiyor. Meclis'ten geçtikten sonra ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masasına gidecek. Son olarak ise Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla resmen uygulamaya girecek.



Süreç göz önüne alındığında emekli maaş düzenlemesinin şubat ayına kalabileceği belirtiliyor. Bu durumda emekliler ocak ayında sadece enflasyon zammını alacak. Refah payı ya da diğer seçenekler şubat maaşlarına yansıyacak.



SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?



SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon rakamları zam oranında belirleyici oluyor. Emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor. Yılın ikinci yarısında yüzde 37,57'lik enflasyon gerçekleştiği için emeklilere bu oranda zam imkanı doğdu.



Bu zam, kök maaşı en düşük emekli aylığı 7 bin 500 liranın altında olan emeklilerin ise kök maaşına yapılacak.

