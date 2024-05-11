Emeklileri kredi vaadiyle dolandıran şebekeye operasyon

Manisa'nın Salihli ilçesi merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, emeklileri kredi verme vaadiyle dolandıran 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i tutuklandı.

Emeklileri kredi vaadiyle dolandıran şebekeye operasyon

Emeklilere yönelik kredi vaadiyle tefecilik ve nitelikli yaptığı ileri sürülen bir suç örgütüne yönelik Manisa'nın Salihli ilçesi başta olmak üzere İzmir, Balıkesir, Aydın, Sakarya ve Antalya'da, dün öğle saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken örgüt lideri A.K. (35) ile örgüt yöneticileri S.Z. (34) ve S.S. (31) ve örgüt üyeleri A.K. (42), A.Ç. (36), B.E. (64), M.K. (52), U.Y. (47) tutuklandı. 

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