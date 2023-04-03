Emeklilerin bayram ikramiyeleri | Kılıçdaroğlu: İktidara geldiğimizde 8 bin 500 lira olacak

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilerin bayram ikramiyelerini asgari ücret seviyesine çıkaracakları vaadinde bulundu.

"KURBAN BAYRAMI'NDA HESAPLARA 15 BİN LİRA YATACAK"

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı video mesajda, "Şu andan itibaren emeklilerin bayram ikramiyesi asgari ücret kadar yani güncel tutarla 8 bin 500 liradır. Unutmayın 8 bin 500 liradır. Şu andan itibaren diyorum çünkü bu Ramazan Bayramı da buna dahildir. Hiç merak etmeyin, iktidara geldikten sonraki Kurban Bayramı'nda 8 bin 500 lira ikramiyenize ilaveten bu Ramazan Bayramı için oluşan 6 bin 500 liralık fark da ek ödeme olarak hesaplarınıza yatacak. Önümüzdeki Kurban Bayramı'nda banka hesabınıza tek seferde 15 bin lira yatırılacak" dedi.

CHP lideri ayrıca yapılacak yasal düzenlemeyle emekli bayram ikramiyelerinin asgari ücretin altına düşmeyeceğini söyledi.