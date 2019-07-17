11-14 Ağustos arasında kutlanacak Kurban Bayramı'nda Arife gününün 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle emeklilere ödenen ikramiyelerin 5-9 Ağustos arasında ödenmesi bekleniyor. Emekli maaş ve ikramiyelerinin verileceği tarih, SGK'nın resmi açıklamasıyla kesinleşecek.



KİMLER ALIYOR?



Ramazan Bayramı ikramiyeleri, ödemenin yapıldığı tarihte SGK'dan emekli aylığı alanların yanı sıra, mayıs ayına aylığı bağlanan emeklilere de verilecek. Bunun yanı sıra bayramda maaş almaya hak kazanan yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri almakta olan kişiler, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terör mağduru sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de ikramiye almaya hak kazanacak.



İkramiyeden ölüm aylığı (dul ve yetim aylığı) alanlar da yararlanacak.



9 GÜN TATİL BEKLENTİSİ

Milliyet gazetesinin haberine göre, Kurban Bayramı'yla ilgili bir diğer önemli beklenti de tatil süresiyle ilgili olacak. Normalde 11 Ağustos Pazar ile 14 Ağustos Çarşamba günleri arasında kutlananacak olan Kurban Bayramı tatili, 15 Ağustos Perşembe ve 16 Ağustos Cuma günlerinin de idari izinle eklenmesi halinde, 9 güne çıkacak. 9 günlük tatil, özellikle turizmdeki doluluk oranlarının artması açısıdan da önem taşıyor. Hükümetin de tatili 9 güne çıkarmak için harekete geçeceği belirtiliyor.

