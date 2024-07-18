Emeklilerin öğrenci yurtlarında ücretsiz tatili başladı

Emekli vatandaşlar, Antalya'daki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarından ücretsiz faydalanmaya başladı.

Emeklilerin öğrenci yurtlarında ücretsiz tatili başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokolle öğrenci yurtları emeklilere açıldı.

Emekliler, 15 Ağustos'a kadarki bir aylık sürede Bakanlığa bağlı, 'deki tüm öğrenci yurtlarında ücretsiz kalarak tatil yapabilecek.

Uygulamanın başladığı 'daki Elmalılı Hamdi Yazır Yurdu'nda kalan emekliler için SGK İl Müdürlüğü tarafından kahvaltı programı düzenlendi.

ANTALYA'YA MÜRACATLARDA ARTIŞ

SGK İl Müdürü Ali Duru, gazetecilere, emeklilerin bir hafta mutlu ve huzurlu vakit geçirmelerini amaçladıklarını söyledi.

İki bakanlık arasında imzalanan protokol kapmasında ilk grubunu yurtlarda ağırlamaya başladıklarını anlatan Duru, "Emeklilerimize, bu kadar ülkemize hizmet etmiş insanlara bir nebze biz de bir teşekkür babında katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Emeklilerimiz uygulamadan çok memnun. Türkiye genelinde müracaatların yüzde 25'i Antalya'ya yapıldı. Antalya, turizm kenti olması sebebiyle dünyanın da gözdesi. Bu sebeple talep fazla." dedi.

Duru, sadece yurtta barınma imkanı sunduklarını, emeklilerin diğer ihtiyaçlarını dışarıdan karşılamaları nedeniyle uygulamanın Antalya ekonomisine de katkı sağlayacağını kaydetti.

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