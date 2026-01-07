Emekliliği reddedildi, SGK avukatını öldürdü
Yalova'da emekliliği reddedilen bir kişi, SGK İl Müdürlüğü avukatını silahla ağır yaraladı. Yaralı avukat hastanede hayatını kaybederken, şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Şehit Ömer Faydalı Caddesi üzerinde bulunan SGK İl Müdürlüğü binasına gelen H.H. (57), kurum avukatı Zekeriya Polat'la (31) görüşmeye başladı.
Çıkan tartışmada H.H tabancayla ateş ederek kurum avukatını yaraladı. Ağır yaralanan Polat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Bölgeye sevk edilen polis ekiplerine teslim olan şüpheli H.H., gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürerken Sosyal Güvenlik Kurumu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü binasında bugün saat 11.30 sıralarında, maluliyet talebinin reddi ve buna ilişkin yargı sürecini gerekçe göstererek kuruma gelen bir şahıs tarafından Kurum Avukatımız Zekeriya Polat’a yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiş ve maalesef çalışma arkadaşımız hayatını kaybetmiştir.
Kurum personelimize yönelik bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor; çalışma arkadaşımızın ailesine, yakınlarına ve tüm SGK camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz."