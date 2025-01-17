Emekliliğinin ikinci gününde kalbine yenildi

Kastamonu İl Özel İdaresi'nden emekli olduktan iki gün sonra kalp krizi geçiren Adem Kuşçu yaşamını yitirdi.

Emekliliğinin ikinci gününde kalbine yenildi

İl Özel İdaresi'nde 14 Ocak'ta 105 diğer çalışan ile birlikte emekli olan Adem Kuşçu, emekliliğinin ikinci gününde geçirdi.

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Kuşçu, yakınlarını ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu.

Adem Kuşçu'nun cenazesinin Taşköprü ilçesi Kızılcaören köyü Malak Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

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