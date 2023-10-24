Emeklilikte yaş yükselecek mi? Cumhurbaşkanı Yardımcısı açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, 12. Kalkınma Planı görüşmelerinde yaptığı açıklamada, emeklilik yaşının yükseltilmesine ilişkin çalışmalarının olmadığını açıkladı.





Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Seçim sonrası kurda önemli bir hareketlilik yaşandı. Oldukça önemli bir değişim oldu. Önümüzdeki dönemde böyle bir haraketlilik beklemiyoruz. Bununla ilgili bir hedefimiz yok. Emeklilikte yaş yükseltilmesine ilişkin bir çalışmamız yok" dedi.



Yabancılara yönelik olarak ise Yılmaz "Türkiye’de şu anda 4.7 milyon yabancı var. Bunlardan 3.6’sı Suriyeli" dedi.

