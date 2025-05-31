Emekliye ayrılan 45 yıllık öğretmene veda

Samsun'un İlkadım ilçesindeki İstiklal Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 38 yıl görev yapan, toplamda 45 yıllık meslek hayatını tamamlayan 65 yaşındaki Beden Eğitimi Öğretmeni Eray Çelebi, yaş haddinden dolayı emekliye ayrıldı.

9 okul müdürüyle çalışan ve en kıdemli öğretmenlerden biri olan Çelebi için öğrenciler ve öğretmen arkadaşları tarafından anlamlı bir veda töreni yapıldı.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Son ders gününde okul koridoruna çıkan Eray Çelebi, kendisi için hazırlanan sürprizle büyük bir duygu yoğunluğu yaşadı.

Koridorda alkışlarla sıralanan yüzlerce öğrencisi arasında yürüyen tecrübeli öğretmen duygulandı.

Öğrenciler ise öğretmenlerine çiçekler ve pasta takdim ederek teşekkür etti.