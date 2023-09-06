Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödemesi yapılacak mı?

29 Ekim 2023 tarihinde cumhuriyetin ilanının 100. yılı coşkuyla kutlanacak. Bu özel ve anlamlı günde, milyonlarca emekli için de ikramiye ödemesi olacağı iddiası son günlerde sosyal medyada gündemde. İşte, emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödemesi hakkında son bilgiler...



EMEKLİLERE CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?



Yaklaşık 17 milyon emekli Ramazan ve Kurban bayramlarında iki kez ikramiye alıyor.



Bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla, üçüncü ikramiye ödenmesinin gündeme geldiği iddiaları sosyal medyada konuşuluyor.



Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının düzenleme için hazırlık yaptığı iddia ediliyor.



Bu konuya dair resmi kurum ve kişilerden henüz bir açıklama yok.



NE ZAMAN BELLİ OLACAK?



İlgili bakanlıkların çalışmalarına devam ettiği iddia ediliyor.

Açıklamanın çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulacağı tahmin ediliyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.











