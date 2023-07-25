Emekliye ek zam var mı, olacak mı? En düşük emekli maaşı ne kadar? Emekli maaş zammında en son gelişmeler

Emekli maaşlarına ek zam yapılıp yapılmayacağı, 6 aylık enflasyon farkının belli olması ve emekliye yapılan yüzde 25'lik zam oranının ardından merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya dair önemli mesajlar verdi. İşte, emekli maaş zammında son gelişmeler...



CUMHURBAŞKANI'NDAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI



Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Beştepe'de saat 15.50'de başlayan toplantı yaklaşık 3,5 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda alınan kararlara ilişkin açıklama yaptı. İşte emekli maaşlarına yönelik o açıklama;



"Asgari ücretten, memur ve emekli maaşlarına kadar bütçe imkanlarını zorlayan tasarruflarda bulunduk. Kamu işçilerinin yapılan toplu sözleşmelerinde ortaya çıkan tablo memur maaşlarında ilave bir düzeltmeyi zorunlu kıldı. Asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili huzursuzluk ortaya çıktı. Kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz. Vergi artışlarından elde edeceğimiz geliri başka yerlere aktarmayı kabul edemeyiz. Bütçeyle ilgili çalışmaların semeresini gördükçe, kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü alacağız, bunu yılbaşı civarı neticelendirmeyi planlıyoruz."



EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELDİ?



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen en düşük memur maaşını 22 bin 17 TL’ye çıkaran, emekli aylıklarında yüzde 25 zam öngören kanun teklifi Komisyon’da kabul edildi.



Buna göre; Emekli maaşlarına temmuz ayından itibaren yüzde 25 zamlı şekilde yatırılmaya başladı.



EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ŞUAN NE KADAR?



TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre SSK, Bağ-Kur emeklileri yılın ikinci yarısında maaşlarını yüzde 19.77 oranında zamlı alacaklardı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşlarında da ek olarak iyileştirme yapılacağını açıkladı. Emeklilere uygulanacak refah payı Meclis’te görüşülen torba yasaya dahil edildi.



Buna göre SSK ve Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri yüzde 25 zam alacak.



Ancak en düşük emekli aylığında artış yapılmayacak.



Temmuz ayındaki yüzde 25’lik zam kök maaşlara uygulanacak. Geçtiğimiz Mart ayında yapılan en düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükselten düzenleme sonrasında aradaki fark Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanıyor.



2023’ün ocak ayında 5 bin 517 lira emekli aylığı alan bir emeklinin maaşı, nisan ayında alınan kararla 7 bin 500 liraya yükselmişti.

