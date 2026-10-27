NTV ayrıntılarına ulaştı. Emekliye refah payı formülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında emeklilere yönelik açıklaması, 18 milyonu aşkın emeklinin dikkatini yıl sonunda yapılması beklenen düzenlemeye çevirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında "2027 bütçesinde başımızın tacı emeklilerimizin durumunu iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

NTV, AK Partili kurmayların üzerinde çalıştığı planlamanın ayrıntılarına ulaştı. Buna göre, emekli aylıklarına yapılacak artışa ek olarak refah payı verilmesi ve en düşük emekli aylığının tamamlayıcı ödemelerle yükseltilmesi seçenekleri değerlendiriliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN YENİ FORMÜL

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ilk aşamada tüm emeklilere enflasyon farkının verilmesi, en düşük emekli aylığının ise Hazine desteğiyle belirli bir seviyeye yükseltilmesi planlanıyor.

Çalışmada öncelikle emekliler için ortak bir alt sınır belirlenmesi, ardından en düşük emekli aylığını alanlara ilave ödemeler yapılması gündemde.

Türkiye 'de 27,5 milyon prim ödeyen çalışan ve 18 milyon emekli bulunurken, düzenlemenin Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bütçe imkanları gözetilerek ele alınacağı belirtiliyor.

REFAH PAYINDA FARKLI KRİTERLER UYGULANABİLİR

AK Parti'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi" kapsamında hazırlanan verilerin, emeklilere yönelik düzenlemede de kullanılması öngörülüyor.

Bu kapsamda farklı şehirlerde emeklilerin ekonomik ve sosyal koşullarına ilişkin çalışmalar yapılarak bölgesel ihtiyaçlar tespit edildi.

Düzenlemede emeklilerin çalışıp çalışmadığı, ev sahibi olup olmadığı, ek gelirinin bulunup bulunmadığı ve temel ihtiyaçları gibi ölçütlerin dikkate alınması planlanıyor.

Refah payı veya ek ödeme uygulamasına geçilmesi halinde, ödemelerin prim gün sayısı, yaş, gelir ve çalışma durumu gibi kriterlere göre farklılaştırılması gündemde.

65 YAŞ ÜZERİNDEKİ EMEKLİLERE DAHA YÜKSEK ÖDEME SEÇENEĞİ

Üzerinde çalışılan formüllerden biri de ileri yaştaki emeklilere daha yüksek refah payı verilmesi.

Bu kapsamda çalışmaya devam eden emekliler ile çalışma imkanı bulunmayanların ihtiyaçları ayrı ayrı incelenecek.

Özellikle ek işte çalışma ve ilave gelir elde etme imkanları daha sınırlı olan 65 yaş ve üzerindeki emekliler için refah payının daha yüksek tutulması değerlendiriliyor.

AK Partili kurmaylar, yıl sonuna kadar sürecek çalışmalar kapsamında bu yaş sınırının 60'a çekilmesinin de gündeme gelebileceğini belirtiyor.

DÜZENLEME NE ZAMAN NETLEŞECEK?

Emeklilere yönelik düzenlemenin kapsamı, ödeme tutarları ve refah payının hangi kriterlere göre belirleneceği henüz kesinleşmedi.

AK Parti'nin yıl sonuna kadar sürdüreceği çalışmaların ardından, emeklilere yapılacak artış ve ilave ödemelere ilişkin ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.