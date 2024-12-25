Emine Alangoya kimdir? (İnan Kıraç'ın eşi Emine Alangoya'nın özgeçmişi)

87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç, 75 yaşındaki Emine Alagonya ile evlendi.

İnan Kıraç'ın eşi 1949 doğumlu Emine Alangoya yaklaşık 52 yıl Koç Holding’in finans grubunda çalışan bir isim ve şu anda da İnan Kıraç’ın geçen yıl kurduğu yeni vakfın genel müdürlüğünü yapıyor. Bir süre önce Emine Alangoya’nın kızı da İnan Kıraç Vakfı'nda çalışmaya başladı. 1970 yılında Mali İşler Grubu Yetiştirme Elemanı olarak Koç Holding'e adım atan Emine Alangoya, o günden bugüne kadar geçen uzun yıllar boyunca şirketin çeşitli dönemlerinde önemli sorumluluklar üstlendi.