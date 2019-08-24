İzmir'de sosyal medyadan Emine Bulut cinayetini öven bir kişi gözaltına alındı.
Torbalı ilçesinde ikamet eden ve eşiyle boşanma sürecinde olduğu belirtilen S.Ç.sosyal medya üzerinden Emine Bulut cinayetini savunan bir mesaj yayınladı.
Kendi eşinin de sonunun Emine Bulut gibi olacağını yazdı.
"Bir kadın ölüyorsa hak ediyordur" diyen S.Ç, "Benim eşimin sonucu da böyle olacak" dedi.
Mesaj sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti. Binlerce kullanıcı, yazılanları paylaşıp Emniyet Genel Müdürlüğünü etiketledi. Şiklayetler üzerine zanlı emniyet ekiplerince gözaltına alındı.
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