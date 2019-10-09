Kırıkkale'de Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızının gözleri önünde eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin dava başladı.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada kamuoyunda infiale neden olan cinayetin katil zanlısı Fedai Varan (43) ifade veriyor.

Emine Bulut'un cinayete tanık olan 10 yaşındaki kızı da adliyenin farklı bir salonundan duruşmaya görüntülü bağlantı sistemiyle katılacak.

NTV muhabiri Serkan Kaya'nın aktardığı bilgiye göre duruşmada zanlı "Ceza alacağımı biliyorum ama görüntüler avukatıma verilsin" talebinde bulundu. Mahkeme bu talebi reddetti.

''SANIĞA EN AĞIR CEZA ÇÖZÜM DEĞİL''



Susma hakkını kullanacaklarını söyleyen Varan'ın avukatı Ersan Ersoy, “Sanığa en ağır ceza çözüm olmayacaktır. Emine Bulut ölmeden yarım saat önce karakola sığındı ama kolluk kuvvetleri onu koruyamadı” iddiasında bulundu.

Ersan Ersoy, “Bütün kadınların acısını paylaşıyorum. Biz katılma taleplerinin her şeyden önce karara bağlanmasını istiyoruz. Sanığın sorgusu yapılacak, başta karar verilirse soru sorma hakları var. Duruşma sonuna bırakırsanız soramayacaklar. Katılma talebinde bulunan örgütler bu davaya kadın cinayeti davası demekte, iddia makamı kasten adam öldürme demekte. Bu yargılamanın başında ilk çözmemiz gereken bir durum. Bize göre yargılama yapılan suç kadın cinayeti dosyasıdır. Boşanmış olsalar da aile içi şiddet dosyasıdır. Başka bir ifade ile erkek şiddeti dosyasıdır. Huzurdaki sanık eski eşini, çocuğunun gözünün önünde öldürmüş biri. Sanığa en ağır ceza çözüm olmayacaktır. Emine Bulut ölmeden yarım saat önce karakola sığındı ama kolluk kuvvetleri onu koruyamadı” ifadelerini kullandı.

Duruşmayı çok sayıda ulusal ve uluslararası basın mensubu takip ediyor.

Duruşmanın yapıldığı Kırıkkale Adliyesi çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Basın mensupları ve eylem için bekleyen bir grup vatandaş adliye bahçesine sokulmadı.



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