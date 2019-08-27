Kırıkkale'de, eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında öldüren cinayet zanlısı Fedai Varan, Bolu'ya nakledildi.
F.V, tutuklu bulunduğu Kırıkkale Hacılar F Tipi Cezaevinden alınarak, Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi.
Fedai Varan (43), 18 Ağustos Pazar günü Menderes Caddesi'ndeki bir lokantada eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kız çocuğunun gözü önünde boğazından bıçaklamıştı. Emine Bulut, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, kaçan F.V. ise Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince yakalanmıştı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının, cinayet zanlısı Fedai Varan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.
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Emine Bulut'un katili başka cezaevine nakledildi
Anadolu AjansıTürkiye
Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u öldüren Fedai Varan'ın Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledildiği bildirildi.
Kırıkkale'de, eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında öldüren cinayet zanlısı Fedai Varan, Bolu'ya nakledildi.