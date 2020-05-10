Emine Bulut'un kızı, annesinin mezarını ziyaret etti

Kırıkkale'de, gözleri önünde babası tarafından bıçaklanarak öldürülen annesi Emine Bulut için, ''Anne lütfen ölme'' diye feryat ederken çekilen görüntüleri ile hafızalara kazınan 11 yaşındaki F.B.B. Anneler Günü'nde annesinin mezarını ziyaret ederek çiçek bırakıp, dua etti.

DHA 10.05.2020 - 14:39

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Emine Bulut, geçen yıl 18 Ağustos günü, 6 yıl önce boşandığı eşi Fedai Varan tarafından, lokantada bıçaklanmıştı. Ağır yaralanan Emine Bulut, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Emine Bulut'un yaralı halde kafeden çıkarılırken ''Ben ölmek istemiyorum'' sözleri ile kızı F.B.B.'nin ''Anne lütfen ölme''' diye feryat ederken çekilen görüntüleri, sosyal medyada paylaşılınca infiale yol açmıştı. Olayın ardından gözaltına alınıp, tutuklanan Fedai Varan hakkında, ''canavarca hisle tasarlayarak adam öldürmek'' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Varan'a, Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında, ''kasten adam öldürmek'' suçundan müebbet hapis cezası verildi, cezada indirim uygulanmadı.

MEZARA PAPATYA BIRAKIP, DUA ETTİ

Olaydan sonra dedesi Ahmet ve anneannesi Fadime Bulut ile birlikte yaşayan F.B.B., Anneler Günü nedeniyle Yuva Mezarlığı’nda bulunan annesinin mezarını ziyaret etmek istedi. F.B.B. dedesi ve anneannesi ile birlikte çiçek alarak annesinin mezarına gitti. F.B.B. burada mezara papatya bırakıp, dua etti.

''ALLAH KİMSEYE YAŞATMASIN''

Torunu F. B.B ile birlikte kızının mezarını ziyaret eden Fadime Bulut, "Kızım hiçbir yerde mutlu olmadı, o katil hiçbir yerde huzur vermedi ona. Tek istediğim onun cezasının daha artması. Acımızı hiç unutamadık. Bizim acımız gibi kimsenin acısı olmadı. Sabah gitti akşama gelmedi yavrum" dedi. Emine Bulut’un babası Ahmet Bulut ise, "Allah kimseye yaşatmasın, kolay değil. Allah evlat acısını kimseye vermesin, zor bir acı" diye konuştu.

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