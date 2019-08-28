Kırıkkale'de eski kocası tarafından öldürülen Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızı F.B.V. için vasi atandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebi üzerine Kırıkkale Sulh Hukuk Mahkemesi'nin görevlendirdiği avukat 8 yıllığına vasi olacak.

Türkiye'yi ayağa kaldıran ve toplumda infial uyandıran görüntüler sonrası ünlü sanatçıların da aralarında olduğu spor camiası, siyasi ve birçok kişinin düzenlediği organizasyonlardan elde edilen gelir ve bağışların güvence altına alınması için F.B.V'nin reşit olacağı yaşa kadar görevlendirilen avukat, banka hesabındaki parayı ve kızın kişisel haklarını koruyacak.



DAVAYI 60 AVUKAT TAKİP EDECEK



Kırıkkale Hacılar F Tipi Cezaevinden Bolu’daki F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevine nakledilen Fedai Varan ise, Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 9 Ekim Çarşamba günü saat 09.00'da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SGBS) ile hakim karşısına çıkacak.



Kırıkkale Adliyesinde yapılacak duruşmaya Türkiye'nin çeşitli illerinden davayı müdahil olmak isteyen Kırıkkale Barosu, Kadın Hakları Komisyonu ve Çocuk Hakları Komisyonuna bağlı yaklaşık 60 avukat da takip edecek. Dava süresince Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK) gereğince zanlı Fedai Varan ve kızı F.B.V. için Kırıkkale Barosu tarafından avukat görevlendirildi.



GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENECEK



Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından duruşma günü olan 9 Ekim Çarşamba gününe kadar Emine Bulut'un bıçaklanarak öldürüldüğü iş yerlerinin ve Kent Güvenlik Sistemi (KGYS) güvenlik kameralarına yansıyan kişi ya da kişiler araştırılıp yeniden ifadelerine başvurulacak.



Öte yandan, daha önce baba Fedai Varan'ın kızı F.B.V. ile istediği zaman görüştüğü ve bununla ilgili anne Emine Bulut'un herhangi bir engel çıkarmadığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER İNFİAL YARATTI

38 yaşındaki Emine Bulut, 18 Ağustos Pazar günü Kırıkkalee Menderes Caddesi üzerindeki bir restoranda eski kocası Fedai Varan tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Cinayet sırasında çekilen görüntüler toplumda infial yaratmıştı.



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